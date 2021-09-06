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2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Bu yıl Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlangıç tarihi

Milyonlarca yükseköğretim öğrencisi üniversitelerin açılış tarihini merakla araştırıyor. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Peki Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Bu yıl Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu çığ gibi büyüyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderildi. İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin merak edilenler...

2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor

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