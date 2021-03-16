Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

2021-YDS/1 geç başvuru günü bugün! YDS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021-YDS/1 geç başvuru yap!

2021 YDS başvurusu yapmak isteyen adaylar bugün başvurularını tamamlayabilir! ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 2021-YDS/1 için geç başvuruların bugün alınacağını açıkladı. Lisansüstü eğitimde geçerli olan yabancı dil tespit puanına ihtiyacı olan adayların katılacağı 2021 YDS geç başvuruları bugün 23.59'a kadar yapılabilecek. İşte 2021-YDS/1 Başvuru kılavuzu ve geç başvuru ücreti: 2021-YDS/1 geç başvuru yap!

2021-YDS/1 geç başvuru günü bugün! YDS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021-YDS/1 geç başvuru yap!

2021-YDS/1 sınavı için geç başvurular başladı! Başvuru tarihlerinde sınav başvurusunu yapamamış olan adaylar geç başvuru gününde başvurusunu tamamlayabilir. ÖSYM, 2021 YDS başvuru kılavuzunu ve geç başvuru ücretlerini adaylarla paylaştı. ÖSYM 2021 sınav takvimine göre bu yıl 18 Nisan'da gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021-YDS/1 Başvuru kılavuzu ve geç başvuru ücreti: 2021-YDS/1 geç başvuru yap!

2021-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ!

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları 25 Şubat'ta başladı.

2021-YDS/1 sınavına katılmaz isteyen adaylar, başvurularını 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2021-YDS/1 Geç başvuru günü: 16 Mart 2021

2021-YDS/1 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek olan 2021-YDS/1 sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

2021-YDS Geç başvuru ücreti: 217,50 TL

2021-YDS/1 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YDS/1 SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

2021-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili),Ermenice,
Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili),İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden, 2021-YDS/2 Sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacaktır.

Yönetmelik gereği, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında Farsça, İspanyolca, İtalyanca,
Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları 2021 ÖSYM Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Bu dillerden sınava girecek adayların başvuru tarihlerinde yayımlanacak olan 2021 e-YDS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2021 YDS BAŞVURU KILAVUZU

2021 YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile
lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için bu sınavın sonuçlarını kullanabilmektedirler. Bu nedenle,
bu kadrolara başvuracak adayların YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki
kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabileceklerdir.

TUS, DUS ve EUS sonuçlarına göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır.
Yabancı dil yeterliliği; TUS ve DUS için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden, EUS için
İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da
ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

ÖSYM tarafından, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı
dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında MEB tarafından 2021 yılında, YDS/1 Sınavı/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü (KPSSP120) kullanılacağından adayların bu kılavuzda yer alan “T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” (Bu kılavuzun son sayfalarında yer almaktadır.) doğrultusunda mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dilde 2021-YDS/1 Sınavına veya e-YDS’ye katılarak öğretmen atamasında kullanılacak KPSS puanlarının hesaplanmasını sağlamaları gerekmektedir. Mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dil dışında bir dilde YDS Sınavına veya e-YDS’ye katılan adayların, ilgili KPSS puanı hesaplanmış olsa bile bu puan öğretmen atamalarında kullanılmayacaktır.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalara başvuracak adaylar YDS'ye girebilir.

Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin, başvuruları hâlinde Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALES başvuru sınav ücreti ne kadar? ALES başvuru nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ALES 2021 başvuru tarihi
GÜNDEMALES başvurusu nasıl yapılır?
Jandarma astsubay alımı 2021 başvuru tarihi: Jandarma astsubay alımı şartları ve kılavuzu
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
16 Mart AYEDAŞ, BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula! Elektrik kesintisi İstanbul
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ AÇIKLADI! 16 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
YETER ARTIK! Son dakika: İki çocuğun önünde karısını öldürüp intihar etti
GÜNDEMİki çocuğun önünde vahşet!
Market çalışma saatleri değişti mi? 16 Mart marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
GÜNDEMMarket saatleri değişti
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri ne? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
ESNAF DONDU! Esenler'de garip hırsızlık! "Sezonu erken bitirdik"
GÜNDEMEsenler'de dondurma hırsızlığı!
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 İlkatama öğretmenlik başvuru ekranı
GÜNDEMSözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Botoks faciası... Son dakika: Genç kadının öldüğü olayda flaş gelişme - VİDEO
GÜNDEMBotoks sonrası ölümde flaş gelişme!