Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS birincileri ve YKS birincilerinin hangi illerden çıktığı merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 YKS birincilerini ve birincilerin illerini duyurdu.

2021 YKS'DE KAÇ BİRİNCİ VAR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını duyurdu. Aygün paylaşımında

"2021-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:

Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana

YDT birincileri:

Almanca:Balıkesir

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerine yer verdi.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 YKS tercih tarihleriyle ilgili de paylaşım yapan Aygün, "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık." dedi.