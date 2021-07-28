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2021 YKS birincileri belli oldu! 2021 YKS'de kaç birinci var? 2021 YKS birincilerinin illeri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 YKS sonuçları bu sabah açıklandı, üniversite hayali kuran milyonlarca gencin heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de 2021 YKS birincileri oldu. 2021 YKS'de kaç birinci var? 2021 YKS birincilerinin illeri

2021 YKS birincileri belli oldu! 2021 YKS'de kaç birinci var? 2021 YKS birincilerinin illeri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS birincileri ve YKS birincilerinin hangi illerden çıktığı merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 YKS birincilerini ve birincilerin illerini duyurdu.

2021 YKS'DE KAÇ BİRİNCİ VAR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını duyurdu. Aygün paylaşımında

"2021-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT birincisi: Adana

AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana

YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa

Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerine yer verdi.

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 YKS tercih tarihleriyle ilgili de paylaşım yapan Aygün, "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık." dedi.

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