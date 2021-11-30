İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek toplantı tarihi merak ediliyor. İşte detaylar...

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yarından önce böyle bir şeyi açıklarsak, yarın başlayacak müzakerelerin de ciddiyetini özellikle kaybetmiş oluruz. Yarın müzakereler bir başlasın, asgari ücret bildiğiniz gibi devlet-işçi-işveren temsilcilerinden oluşan komisyonla belirleniyor. Asgari Ücret Komisyonu da ülkenin sosyal ve ekonomik durumunu, ücretlilere fiilen ödenen işçilerin genel durumunu geçim şartları göz önünde bulundurularak tespit ediliyor. Bizler de ilgili bakanımızla bu işin görüşmesini yaptık. Asgari ücret 2002 yılından bugüne kadar 15,3 kat bizimle arttı. Asgari ücretin reel oranı yüzde 131 olarak gerçekleşti. Reel değerin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının açık göstergesidir.

Uluslararası verilere göre asgari ücretin satın alma gücüne bakıldığında Avrupa ve Amerika'nın yer aldığı endekste 2021 yılında 10. sıraya ilerledi. İşçilerimizin satın almasındaki yükseltmeyi sürdüreceğiz. Toplumun tüm kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz, inşallah işçimizi enflasyondan, fiyat artışının olumsuz etkilerinden koruyacağız. İnşallah hayırlı neticeyi alacağız.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, 1 Aralık'ta yani yarın resmi olarak başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

GÖRÜŞMELER BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı.

Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMLAR GEDLİ: VERGİ YÜKÜ KALDIRILSIN!

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak.

Görüşme takvimi henüz belli olmasa da asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

Aralık ayında başlayacak zam pazarlığı öncesi; siyasetten peş peşe gelen "Vergi yükü kaldırılsın" çağrılarını Türk-İş'in önerisi izledi.

Pazarlıklarda işçi tarafını temsil edecek Türk-iş de asgari ücretle ilgili vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istedi.

İşverenden ise "Tüm tarafların refahını koruyacak bir çalışma içindeyiz." açıklaması geldi.

"ANKET YAPILACAK!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakan Bilgin, 3'lü Danışma Kurulu'nun toplanması talimatı verdiğini ve önümüzdeki günlerde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Bilgin, asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirterek, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, "Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var" diye konuştu.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Hali hazırdaki tablo yukarıdaki belirttiğimiz gibi...Bununla birlikte en düşük 3 bin 500 lira olmak üzere olası zam tahminleri sonrası ortaya çıkacak tablo ise şu şekilde:

2 BİN 500 KİŞİYLE ANKET YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını belirterek, bu kapsamda çalışan sayısına göre işverenler, profesyonel yöneticiler, çalışan işçiler ve asgari ücret dışında maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağını söyleyen Bilgin, "Bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verilecek. Hangi meslek gurubu ne bekliyor, hayat standartları neler, ücret durumları nasıl tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var" diye konuştu.