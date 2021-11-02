AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

2022 DGS sınavına ilişkin aramalar yeni yıla kısa bir süre kala yeniden gündem oldu. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konu ile ilgili son durumu derledik...

2022 DGS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?



Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için tarih belli olmadı. Sınav bu yıl 11 Temmuz'da yapılmış, başvuruları ise 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

DGS'nin 2022 etabı için de benzer tarihlerde bir takvim oluşabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.