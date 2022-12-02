2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

Enner Valencia (3 maç 3 gol)

Turnuvanın açılış maçında Katar filelerine 2 gol bırakan Enner Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi ve 1 gol de Portakallar'ın kalesine attı. Senegal karşısında gol bulamayan Fenerbahçe'nin ve Ekvador'un yıldız ismi, 3 maçta attığı 3 golle hem gol krallığında zirveyi paylaştı, hem de elenmesine rağmen, futbol kamuoyu tarafından büyük takdir gördü.