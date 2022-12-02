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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

2022 Dünya Kupası büyük heyecana ve sürprizlere ev sahipliği yaparken, yıldız golcüler de sahneyi boş bırakmadı. İşte Dünya Kupası gol krallığında zirve yarışındaki isimler...

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  • 2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

    Grup aşamalarının sonuna kadar geçen süreçte gol oranı yüksek bir turnuva olmasa da, hücum oyuncuları takımlarını son 16 turuna taşımak için büyük bir mücadele ortaya koydular. İşte Dünya Kupası gol krallığında zirve yarışındaki isimler...
  • 2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

    Alvaro Morata (3 maç 3 gol)

    İspanya'nın E grubunu ikinci bitirerek son 16 turuna ulaşabilmesindeki önemli pay sahiplerinden Alvaro Morata, 3 maçta 3 gol atarak takımının gol yükünü çekti. Japonya, Kosta Rika ve Almanya filelerine birer gol bırakan golcü isim, şu anda Dünya Kupası gol krallığında 3 golle zirveyi paylaşan oyunculardan biri.
  • 2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

    Kylian Mbappe (3 maç 3 gol)

    Fransa'nın turnuvadaki en büyük kozu Kylian Mbappe, beklentileri boşa çıkarmadı ve Danimarka karşısında 2, Avustralya karşısında da 1 gol atarak toplamda 3 maçta 3 gole ulaştı. Mbappe, Tunus maçını sessiz geçse ve takımının mağlubiyetine engel olamasa da, Fransa'nın şampiyonluk yolundaki en büyük umudu.
  • 2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

    Cody Gakpo (3 maç 3 gol)

    Cody Gakpo, kulübünde yakaladığı formu Dünya Kupası'na da taşıyabilen oyunculardan biri. Hollanda'nın şu ana kadar bulduğu 5 golün 3'ünde imzası bulunan Gakpo; Senegal, Ekvador ve Katar maçlarının hepsinde birer kez ağları sarsmayı başardı.
  • 2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

    Marcus Rashford (3 maç 3 gol)

    İngiltere B grubunu namağlup lider tamamlarken, Marcus Rashford, attığı 3 golle takımının hücumdaki en etkili ismi oldu. 3-0 kazandıkları Galler maçında 2, 6-2 kazanılan İran maçında da 1 gol atarak 3 gole ulaşan yıldız futbolcu, ABD maçını ise sessiz geçti.
  • 2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı!

    Enner Valencia (3 maç 3 gol)

    Turnuvanın açılış maçında Katar filelerine 2 gol bırakan Enner Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi ve 1 gol de Portakallar'ın kalesine attı. Senegal karşısında gol bulamayan Fenerbahçe'nin ve Ekvador'un yıldız ismi, 3 maçta attığı 3 golle hem gol krallığında zirveyi paylaştı, hem de elenmesine rağmen, futbol kamuoyu tarafından büyük takdir gördü. 

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