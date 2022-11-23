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Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken turnuvanın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri de merak ediliyor. 32 takımın yarıştığı turnuvada milyar euroluk kadrolar bulunuyor. Suudi Arabistan karşısında şok bir mağlubiyet alan Arjantin'in 645 milyon euro değeri bulunurken, Japonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya'nın ise 845 milyon euro değeri bulunuyor. İşte Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri...

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  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    2022 Dünya Kupası, Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki birinci maçlar oynanırken, sürpriz sonuçlar da gelmeye başlıyor.
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    İlk sürpriz sonuç Suudi Arabistan karşısında mağlup olan Arjantin'den gelirken, ikincisi ise Japonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya'dan geldi. 
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    Peki geçmiş dönemlere baktığımızda Dünya Kupası'nın 'en'lerinde hangi takımlar ve isimler var? İşte kupayı en fazla kazanan ülkeden en çok gol atan oyuncuya kupanın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri...
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    Dünya Kupası'nı en fazla kaldıran takım 5 kupa ile Brezilya. En son 2002'de kupayı kaldıran sambacılar o günden sonra kupaya sahip olamadı. 
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    Brezilya'dan sonra Dünya Kupası'nı en çok kaldıran takım 4 şampiyonluk ile İtalya ve Almanya. İtalya, Dünya Kupası'nı olarak 2006'da kazanırken, Almanya ise 2014 finalinde Arjantin'i mağlup ederek kupaya uzandı. 
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    Dünya Kupası ile en çok şampiyonluk yaşayan isim ise efsane futbolcu Pele.

    Pele 1958, 1962 ve 1970 yıllarında kupayı kaldırdı.
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi ise Almanya Milli Takımı ile 16 gol atan Miroslav Klose.
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    İşte Dünya Kupası tarihinin diğer öne çıkan istatistikleri ve 2022 Dünya Kupası'nın kadro değerleri...
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    KATAR

    Kadro değeri: 14.9 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    KOSTA RİKA

    Kadro değeri: 18.75 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    AVUSTRALYA

    Kadro değeri: 37.30 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    İRAN

    Kadro değeri: 59.53 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    TUNUS

    Kadro değeri: 62.40 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    EKVADOR

    Kadro değeri: 146.50 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    JAPONYA

    Kadro değeri: 154 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    KAMERUN 

    Kadro değeri: 155 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    GALLER

    Kadro değeri: 160 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    GÜNEY KORE

    Kadro değeri: 165 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    MEKSİKA

    Kadro değeri: 176 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    KANADA

    Kadro değeri: 187 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    GANA

    Kadro değeri: 216 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    SENEGAL

    Kadro değeri: 229 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    FAS

    Kadro değeri: 241 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    POLONYA 

    Kadro değeri: 255 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    ABD

    Kadro değeri: 277 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    İSVİÇRE

    Kadro değeri: 281 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    DANİMARKA

    Kadro değeri: 281 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    SIRBİSTAN

    Kadro değeri: 359.50 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    HIRVATİSTAN

    Kadro değeri: 377 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    URUGUAY

    Kadro değeri: 449.70 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    BELÇİKA

    Kadro değeri: 563.20 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    HOLLANDA

    Kadro değeri: 587.25 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    ARJANTİN

    Kadro değeri: 645.20 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    ALMANYA

    Kadro değeri: 885.50 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    İSPANYA

    Kadro değeri: 902 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    PORTEKİZ

    Kadro değeri: 937 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    FRANSA

    Kadro değeri: 1 milyar 3 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    BREZİLYA

    Kadro değeri: 1 milyar 140 milyon euro
  • Dünya Kupası'nın 'en'leri ve takımların piyasa değerleri

    İNGİLTERE

    Kadro değeri: 1 milyar 260 milyon euro

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