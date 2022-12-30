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2022'nin en güzel yüzü belli oldu

1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten TC Candler, 2022'nin en güzel yüzlerini paylaştı. Listenin birincisi, ABD'li model Jasmine Tookes oldu

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  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. İç giyim markası Victoria's Secret ile yıldızı parlayan ünlü model Jasmine Tookes '2022'nin en güzel yüzleri' listesinde birinci seçildi. 

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    26 yaşındaki Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçı Lalisa Manoban geçtiğimiz yılın, İsrailli model Yael Shelbia ise 2020'nin en güzel yüzü olmaya layık görülmüştü.

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    Öte yandan 2022'nin 'en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı. Oyuncu Hande Erçel, listede 53. sırada yer aldı. Özge Yağız 43., Sıla Türkoğlu 33. oldu. İşte ilk 50'ye giren isimler...
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    50- Shen Xiaoting, Çinli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    49- Jade Weber, Fransız oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    48- Lori Harwey, ABD'li model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    47- Helly Shah, Hintli aktris ve model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    46- Engfa Waraha, Taylandlı şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    45- Ahlem Fekih, Tunuslu oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    44- Wonyoung, Güney Koreli şarkıcı ve model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    43- Özge Yağız, Türk oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    42- Sasha Song, Belaruslu YouTuber
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    41- Jumbo Tsang, Hong Konglu oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    40- Savannah Clarke, Avustralyalı şarkıcı, dansçı, oyuncu, model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    39- Jeon Somi, Koreli-Kanadalı şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    38- Eleen Suliman, Suudi Arabistanlı TV yıldızı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    37- Harnaaz Sandhu, Hintli model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    36- Yurina Gyoten, Japon idol
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    35- Oktyabrina Maximova, Rus model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    34- Ningning, Çinli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    33- Sıla Türkoğlu, Türk oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    32- Josie Lane, İngiliz model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    31- Berta Castañé, İspanyol aktris ve model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    30- Yooa, Güney Koreli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    29- Meika Woollard, Avustralyalı model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    28- Seulgi, Güney Koreli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    27- Ana De Armas, Kübalı-İspanyol oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    26- Sorn, Taylandlı şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    25- Thylane Blondeau, Fransız model

    Fotoğraf: AA
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    24- Jennie Kim, Güney Koreli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    23- Liza Soberano, Filipinli bir oyuncu, model ve şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    22- Chaeryeong, Güney Koreli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    21- Kaylyn Slevin, ABD'li oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    20- Halima Aden, Somalili model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    19- Yuqi, Çinli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    18- Vienna Maryce, Kanadalı model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    17- Minatozaki Sana, Japon şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    16- Emilie Nereng, Norveçli blog yazarı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    15- Rosé, Güney Koreli şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    14- Kimia Hosseini, İranlı aktris
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    13- Jisoo, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    12- Gal Gadot, İsrailli oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    11- Lyodra Margareta Ginting, Endonezyalı şarkıcı ve oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    10- Tzuyu, Tayvanlı şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    9- Nana, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    8- Mai Omar, Mısırlı aktris ve model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    7- Yael Shelbia, İsrailli model ve oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    6- Ivana Alawi, Filipin-Faslı oyuncu ve model
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    5- Sitala, Taylandlı şarkıcı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    4- Dasha Taran, Rus model ve influencer
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    3- Lisa, Taylandlı şarkıcı ve dansçı
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    2- Nancy Jewel McDoni, Kore-ABD'li şarkıcı ve oyuncu
  • 2022'nin en güzel yüzleri belli oldu... İşte dünyanın en güzel 100 yüzü!

    1- Jasmine Tookes, ABD'li model

    Fotoğraf: AP

    *Haberin görselleri kişilerin Instagram hesaplarından servis edilmiştir. 

Haberi Hazırlayan : Bilge Nur Akan
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