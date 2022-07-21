PTT Şubeleri Cumartesi-Pazar Günü Çalışıyor Mu?

PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise saat 13.30’da kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sadece Cumartesi günleri sabahtan öğleye kadar hizmet veriyor.