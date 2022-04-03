2022 sigorta için zorlu olacak

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Geçtiğimiz günlerde taşındığı Maslak Spine Tower’daki yeni ofisinde faaliyetlerine devam edecek olan Ana Sigorta, birinci yaşını da çalışanlarıyla yeni adresinde kutladı. Birinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 2022 yılını şirketin “kök salma dönemi” olarak ifade eden Ana Sigorta Genel Müdürü Arda Tuncay, “Hedefimiz, acentelerimize ve sigortalılarımıza hem ürünlerimizle hem de iş yapış şeklimizle değer katarak sektörümüzde öncü konumda yer almak ve pazar payımızı üst sıralara taşımak” dedi.

Üretime başladıkları 2021 yılında 330’un üzerine çıkarttıkları acente ağını, aynı seçicilikle genişletmeye devam edeceklerini söyleyen Arda Tuncay, acente odaklı bir teşvik modeli ile dengeli bir portföy hedeflediklerini belirtti. Acente sigortacılığını temel alan yönetim anlayışı ile sigortalılarına daha yaygın ve hızlı hizmet sunabilmek için 600’e yakın sağlık kurumu ile el sıkıştıklarını ve anlaşmalı servis sayısını 700 adede ulaştırdıklarına değinen Tuncay; Akdeniz, Çukurova, Ege, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Orta Anadolu olmak üzere ülke genelinde 9 bölge müdürlüğü ile sigortalılarının yanında olduklarını söyledi.

BİREYSEL SİGORTALARDA ÇEŞİT ARTACAK

Ana Sigorta’nın; trafik, kasko, konut, DASK, iş yeri, tamamlayıcı sağlık, TARSİM, nakliyat, seyahat sigortası ve yabancı sağlık branşlarında faaliyet gösterdiğini kaydeden Tuncay, özellikle bireysel sigortalarda ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ana Sigorta’nın gücünün ve başarısının arkasında; nitelikli, farklı şirketlerin tecrübelerine sahip, özverili ve ilklere imza atmayı seven bir ekip olduğuna değinen Tuncay, “Sade organizasyon yapımız, katmansız ve ölçülebilir iş süreçlerimiz başarımızdaki diğer kilit noktalarımızdır. Dijital hizmet yetkinliğimizi geliştirmek üzere yaptığımız iş birlikleri ve planlanan zamanda hayata geçirilen projeler de bu seçkin ekibin gayretlerinin sonucudur” dedi.

KARLILIK GERİLEDİ

Sigorta sektörü ile ilgili yaptığı değerlendirmede, geride bıraktığımız yılda; pandemi, kurdaki yukarı yönlü ivme, enflasyon, zorunlu trafik sigortalarındaki mevzuat düzenlemelerinin etkileri ve bazı branşlardaki fiyat rekabeti nedeniyle birkaç cephede savaşmak durumunda kalındığını kaydeden Tuncay, sektörün reel büyümeden uzaklaşırken, özellikle elementer branşlarda teknik karlılıkların gerilediğinin altını çizdi. 2022’nin de sektör için zorlu bir yıl olacağını söyleyen Tuncay, sigorta bedelleri ve hasar maliyetlerindeki yükselişin primlerde artışlara yol açacağını vurguladı. Diğer taraftan alım gücünün düştüğü dönemlerde mevcut varlıkların korunmasının önem taşıdığına dikkat çeken Tuncay, satın alma gücündeki değişime bağlı olarak piyasaya sunulacak hesaplı alternatif ürünlerle penetrasyonun korunacağını da belirtti. Pandemi döneminde özellikle sağlık tarafında toplumsal bilincin arttığını söyleyen Tuncay, geçen yıldan bu yana sağlık sigortalarında başlayan talep artışının bu yıl da sürmesini beklediğini ifade etti.