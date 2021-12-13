2022 Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları! Çeyrek bilet ne kadar

31 Aralık gecesi Milli Piyango tarafından çekilişi yapılacak yılbaşı biletlerinin fiyatları belli oldu. Biletler Milli Piyango bayilerinde satışa çıkarken zengin olma hayali kuran vatandaşlar, biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki, 2022 Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri piyasada satılıyor.

YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;