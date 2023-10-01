2023-2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından açık lise öğrencileri, 1. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. İşte 2023-2024 AÖL sınav tarihleri...
AÖL 1. dönem sınavlarında geri sayım sürüyor. AÖL 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak olan öğrenciler, AÖL sınavlarının uygulanacağı tarihleri araştırmaya başlayacak. Peki, "AÖL sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte detaylar...
AÖL 1. DÖNEM SINAV KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri;
Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 02 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
2023-2024 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapabiliyor.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda.
Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."