Haberler Gündem 2023-2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları online mı olacak?

2023-2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından açık lise öğrencileri, 1. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. İşte 2023-2024 AÖL sınav tarihleri... Habertürk Giriş: 01.10.2023 - 01:17 Güncelleme: 01.10.2023 - 01:17 facebook

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AÖL 1. dönem sınavlarında geri sayım sürüyor. AÖL 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak olan öğrenciler, AÖL sınavlarının uygulanacağı tarihleri araştırmaya başlayacak. Peki, "AÖL sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte detaylar...

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AÖL 1. DÖNEM SINAV KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 02 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.