2023-2024 Yemekteyiz'in yeni sezonu ne zaman başlıyor?
Büyük bir ilgi ile takip edilen yarışma programı Yemekteyiz'in final yapması ile birlikte yeni sezonun ne zaman olduğu sevenleri tarafından merak konusu oldu. TV8'de ekranlara gelen ve Zuhal Toplal'ın sunduğu Yemekteyiz'in gelecek sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik...
Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programı yapmış olduğu finalin ardından tekrar sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. TV8 'de yayınlanan programının Kıbrıs'ta deniz kokuları ile beraber başlatılması düşünüşüyor. İşte, programla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri olan yeni sezon ne zaman cevabına dair ayrıntılar...
GÖZLER YENİ SEZONDA
Programın bu sezon sonuna geldiklerini ifade eden Zuhal Topal; "Başta Acun Ilıcalı olmak üzere tüm TV8 ailesine teşekkür ediyorum. Eşim ve yapımcımız Korhan Bey'e teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon oldu. Sizlerden gelen ilgi ve sevgiye layık olmaya çalıştık. 10 aylık serüvende en büyük rol sevgili ekibimindi" dedi. Programın ardından gözler yeni sezonun başlayacağı güne çevrildi.
FİNAL NEFES KESTİ
Geride kalan hafta yayınlanan son bölümde birinci belli oldu. Ömer, rakipleri Zehra, Meryem, Sena ve Özgür'den daha fazla puan alarak birinciliği elde etti ve 50 bin lirayı alarak evine döndü. Hafta boyu yaşanan rekabetin ardından Ömer'in zafer kazanması sosyal medyada da olumlu tepkiler aldı.
ZUHAL TOPLA'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eğlenceli bölümleri olduğu kadar zaman zaman tartışmaların da yaşandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 7 Temmuz'da sona eren sezonunun ardından yeni dönem sabırsızlıkla bekleniyor.
Programın Eylül ayı itibari ile yeniden başlaması bekleniyor.