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Yeni yıl yaklaştı, gözler 2023 bekçilik başvuru tarihine çevrildi!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bekçi adaylarının gözü başvuru tarihine çevrildi. EGM 2023 Bekçilik Sınavı başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar...

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  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    2023 bekçilik başvuruları ne zaman başlıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akdemisi bekçilik başvuru şartları nelerdir? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı bekçi adayları tarafından araştırılıyor. Peki, bekçilik başvuruları ne zaman başlıyor? Sözlü ve fiziki yeterlilik sınavında aranan şartlar neler? İşte emrak edilen detaylar...
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

    2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte bekçiler, "Bekçilik sınavı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki henüz yeni yılda bekçi alımıyla iligli resmi bir açıklama yapılmadı.

     
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    Dolayısıyla bekçi alımıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için henüz sınav saatinden de bahsetmek mümkün değil. Ancak olası bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

     
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

    2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

    3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    SÖZLÜ SINAV

    1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

    2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
  • 2023 bekçilik başvuruları ne zaman? Bekçilik başvuru şartları ve tarihiyle ilgili detaylar

    3. Adaylar,

    a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavraması,

    c) Özgüveni,

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

    4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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