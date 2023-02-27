Merakla beklenen EKPSS tercih sonuçları 27 Şubat Pazartesi günü açıklandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından EKPSS taban ve tavan puanları sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "EKPSS taban ve tavan puanları açıklandı mı?" İşte 2023 EKPSS Lisans, önlisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları...