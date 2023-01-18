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Yeni yılda emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

Bayram ikramiyesi tutarı gündeme geldi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen ikramiye tutarı 2023 yılı memur ve emekli zamlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. Yeni yılda bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği merak edilirken konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • 2023 Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ocak zammı ile emekli bayram ikramiyesi zam yapıldı mı?

    Yeni yılın gelmesiyle belirlenen emekli ve memur maaşlarının ardından gözler bayram ikramiyesi tutarlarına çevrildi. Son olarak Kurban Bayramı'nda bin 100 TL olarak yapılan ödemenin ardından ikramiye tutarına zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • 2023 Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ocak zammı ile emekli bayram ikramiyesi zam yapıldı mı?

    2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 

    Yeni yılda emekli bayram ikramiyesi; asgari ücret, emekli ve memur maaşı zammının açıklanmasıyla gündeme geldi. 
  • 2023 Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ocak zammı ile emekli bayram ikramiyesi zam yapıldı mı?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

    2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.
  • 2023 Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ocak zammı ile emekli bayram ikramiyesi zam yapıldı mı?

    EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI

    Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özellikle sosyal medyada yer alan iddialara göre, yüzde 30 zammın uygulanması durumunda, emekli ikramiyesi 1.100 TL'den 1.430 TL'ye yükselecek. Yıl içindeki toplam ikramiye ödemesi ise 2.860 TL'ye çıkacak.
  • 2023 Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ocak zammı ile emekli bayram ikramiyesi zam yapıldı mı?

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

    Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinden hesaplara geçen ikramiyenin 2023 yılında da bayramdan bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. 2023 Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan tarihine denk geliyor.

    Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
  • 2023 Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ocak zammı ile emekli bayram ikramiyesi zam yapıldı mı?

    KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİR?

    SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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