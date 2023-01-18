Yeni yılın gelmesiyle belirlenen emekli ve memur maaşlarının ardından gözler bayram ikramiyesi tutarlarına çevrildi. Son olarak Kurban Bayramı'nda bin 100 TL olarak yapılan ödemenin ardından ikramiye tutarına zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...