Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli maaş zamları belli oldu. Emekli zamlarının netlik kazanmasının ardından, 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve ek zam dahil edildiğinde yüzde 30 oranında zam gelirken, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Yapılan zammın ardından SSK, Bağkur emeklileri, emekli maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?" İşte detaylar...