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Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

İlk kez kayıt yaptıracaklar için hac kayıtları 5 Ocak tarihinde e- Devlet üzerinden başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Hac kayıtları sürerken, kura tarihleri hacı adayları tarafından mercek altına alındı. İşte 2023 hac ön kayıt başvuru ekranı ve hac kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • 2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

    Hac ön kayıtlarının başlamasının ardından, hac ücretleri hacı adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. 5 Ocak tarihinde başlayan ön kayıtlar 26 Ocak tarihinde sona erecek. Geçtiğimiz senelerde hac kurasına katılıp kesin kayıt yaptıramayan adayların kayıtları ise otomatik olarak yenilenmiş oldu. Peki, "Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek, hac fiyatları ne kadar?" İşte detaylar...
  • 2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

    "83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
  • 2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

    HAC KAYITLARI DEVAM EDİYOR

    2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

    ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL OLARAK BELİRLENDİ

    Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.
  • 2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

    HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek. Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

    2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

    Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
  • 2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

    HAC VE UMRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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