Hac kura tarihleri 2023... Türkiye iki büyük deprem ile derinden sarsıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde başlaması belirlenen kuralar ileri bir tarihe alındı. Hac kuralarının ne zaman çekileceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan bir açıklama geldi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...