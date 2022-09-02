2023 Kurban Bayramı ne zaman?

2022 yılının tüm dini günleri gerçekleşti. Artık gözler 2023 yılının dini takvimine döndü. En uzun dini bayram olan Kurban Bayramı, 2023 yılında ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek ve hangi günlere denk gelecek? İşte, 2023 yılı Kurban Bayramı'na dair tüm tarihler...

2023 YILINDA KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.