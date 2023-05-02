Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru!

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2023 MET Gala dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi. "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" temasıyla gerçekleşen ve moda dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan 2023 MET Gala'da ünlüler bu yıl da dikkat çekici kostümleriyle boy gösterdi

ABONE OL
HABERTURK.COM

  • New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına her yıl düzenlenen ve modanın en büyük gecelerinden biri sayılan 2023 MET Gala gerçekleşti.
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala, 85 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Alman tasarımcı Karl Lagerfeld'e ithaf edildi.

    Cara Delevingne

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld: Bir Güzellik Çizgisi) adlı temayla gerçekleşen ünlü moda etkinliğine yaklaşık 400 davetli katıldı. 

    Gigi Hadid 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Geceye katılan isimler Lagerfeld'in tasarımlarından ya da onun tasarımlarını hatırlatan kıyafetler giydi.

    Kendall Jenner
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Davetlilerin birçoğu Lagerfeld gibi siyah-beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.

    Lily Collins
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Lagerfeld'in ünlü kedisi Choupette de unutulmadı. Ünlü aktör Jared Leto, Choupette kostümü içinde geceye katıldı.
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Doja Cat de fenomen kediye atıfta bulunarak kedi kostümü giydi.
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Müzik, sahne, sinema ve spor dünyasından ünlülerin katıldığı gecenin biletleri 50 bin dolardan satıldı.

    Penelope Cruz 

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Öte yandan galada, Lagerfeld'in eskizleri ve Lagerfeld'le yapılan bir dizi video röportajın yanı sıra yaklaşık 150 orijinal görünüm sergilendi. Sergi 5 Mayıs – 16 Temmuz tarihleri ​​arasında açık olacak. MET Gala'dan görüntüler ise şu şekilde:

    Elle Fanning
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Jennifer Lopez

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Rihanna 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Naomi Campbell
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Kim Kardashian
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Anne Hathaway 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Rachel Brosnahan 

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Margot Robbie 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Paris Hilton
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Jenna Ortega
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Camila Morrone 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Florence Pugh
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Salma Hayek ve Francois-Henri Pinault 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Kristen Stewart 

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Sydney Sweeney 

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Ashley Graham
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Dua Lipa 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Dua Lipa 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Gigi Hadid 

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Alton Mason
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Rihanna 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Rihanna 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Rihanna ve ASAP Rocky
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Rihanna ve ASAP Rocky
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    ASAP Rocky
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Serge Brunschwig ve Song Hye-kyo 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Gisele Bündchen
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Quannah Chasinghorse

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Amanda Seyfried
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Nicole Kidman ve Keith Urban
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Jessica Chastain 

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Gigi Hadid

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Ava Max 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Gwendoline Christie
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Lily Aldridge
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Olivia Rodrigo 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Miranda Kerr
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Kylie Jenner 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Pedro Pascal
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Aubrey Plaza

     
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Donatella Versace ve Anne Hathaway
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Cardi B 
  • 2023 MET Gala'ya yıldız yağmuru! Ünlü kedi Choupette de unutulmadı

    Lily James 

    *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.