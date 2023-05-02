Öte yandan galada, Lagerfeld'in eskizleri ve Lagerfeld'le yapılan bir dizi video röportajın yanı sıra yaklaşık 150 orijinal görünüm sergilendi. Sergi 5 Mayıs – 16 Temmuz tarihleri ​​arasında açık olacak. MET Gala'dan görüntüler ise şu şekilde:

Elle Fanning