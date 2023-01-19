MTV 1. taksit ödemeleri 1 Ocak itibarıyla başlarken, son ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda iki kez ödemesi yapılan MTV ödemelerinde, 2023 yılı MTV tutarında uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5 olarak belirlendi. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman, MTV ödemesi nasıl, nereden yapılır? 2023 MTV ödemesi ne kadar?" İşte 2023 yılı MTV ödeme miktarı ve ödeme tarihleri...