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Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem ne zaman başlayacak?

İlk dönemi bitiren öğrenciler, Ocak ayının son haftasından beri yarıyıl tatilinin tadını çıkarıyor. Ancak okulların açılmasına az bir süre kaldığı için öğrenciler şimdiden ikinci dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2023 MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih...

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  • 2023 okullar ne zaman açılıyor, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlayacak?

    İlk dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler, 20 Ocak'ta karne alarak yarıyıl tatiline girmişti. 15 tatilin bitmesine çok az bir süre kala öğrenciler, ikinci döneme başlayarak; bir senelik eğitim yılını tamamlamış olacaklar. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?" İşte tüm detaylar...
  • 2023 okullar ne zaman açılıyor, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlayacak?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatilinden döneceği belli oldu.
  • 2023 okullar ne zaman açılıyor, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlayacak?

    2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? 

    Buna göre; öğrencilerin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023'te sona erecek.
  • 2023 okullar ne zaman açılıyor, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlayacak?

    2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler; ikinci döneme 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.
  • 2023 okullar ne zaman açılıyor, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, ikinci dönem ne zaman başlayacak?

    2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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