İlk dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler, 20 Ocak'ta karne alarak yarıyıl tatiline girmişti. 15 tatilin bitmesine çok az bir süre kala öğrenciler, ikinci döneme başlayarak; bir senelik eğitim yılını tamamlamış olacaklar. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?" İşte tüm detaylar...