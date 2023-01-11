Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama!

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası’nın “konut kredisi hesaplama” bölümüne girebilir buradan farklı seçeneklerden sadece konut kredisi olanı seçebilir, ardından çekmek istediğiniz kredi tutarını girebilir, kullanmak istediğiniz vade sayısını işaretleyebilir ve son olarak da faiz oranını seçerek kredinizi hesaplayabilirsiniz. Haberin devamında 500 bin TL, 1 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'nin aylık tutarlarını bulabilirsiniz...