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Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan Orta Gelirliye Konut Kampanyası detayları belli oldu. Orta Gelirliye Konut projesine başvuru yapmayı düşünenler başvuru şartları, ödeme planı, kredi faiz oranlarını yakından inceliyor. İşte Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama ekranı...

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  • 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama! Orta Gelirliye Konut kredisi nasıl hesaplanır?

    Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detayları, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Projeye başvu yapanlar için uygun fiyatlı kredi desteği sağlanacağı belirtilirken, peşinat miktarı merak konusu oldu. Peki, "Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama...
  • 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama! Orta Gelirliye Konut kredisi nasıl hesaplanır?

    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Ziraat Bankası’nın “konut kredisi hesaplama” bölümüne girebilir buradan farklı seçeneklerden sadece konut kredisi olanı seçebilir, ardından çekmek istediğiniz kredi tutarını girebilir, kullanmak istediğiniz vade sayısını işaretleyebilir ve son olarak da faiz oranını seçerek kredinizi hesaplayabilirsiniz. Haberin devamında 500 bin TL, 1 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'nin aylık tutarlarını bulabilirsiniz...

     
  • 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama! Orta Gelirliye Konut kredisi nasıl hesaplanır?

    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA 0.69 15 YIL

     

    500.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oran ile aylık taksit 4.859,43 TL, toplam geri ödeme 874.697,78 TL.

     

    750.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 7.289,15 TL, toplam geri ödeme 1.312.046,67 TL.

     
  • 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama! Orta Gelirliye Konut kredisi nasıl hesaplanır?

    1.000.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 9.718,86 TL toplam geri ödeme 1.749.395,57 TL.

     

    2.000.000 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 19.437,73 TL toplam geri ödeme 3.498.791,13 TL

     
  • 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama! Orta Gelirliye Konut kredisi nasıl hesaplanır?

    KAMPANYA ŞARTLARI NELER OLACAK?

     

    Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

    5 yıl boyunca satılamayacak.

    Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

    1 yıl ikamet şartı olacak.

     
  • 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama! Orta Gelirliye Konut kredisi nasıl hesaplanır?

    DÜŞÜK FAİZ, UZUN VADE, KOLAY ÖDEME

     

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız için konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor.

     
  • 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama! Orta Gelirliye Konut kredisi nasıl hesaplanır?

    İlk evini alacak vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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