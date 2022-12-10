Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına teşkil Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

Vergi ve harçlarla ilgili kanunlarına, her yıl vergi, harç ve ceza tutarlarının yeniden değerleme oranı kadar artması öngürlüyor.