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2023 pasaport harç bedeli ne kadar? Yeni yılda pasaport harç ücreti ne kadar?

Yeni yıla az bir zaman kala zam oranlarının artmasıyla beraber pasaport harç ücretlerinde de artış yaşanacağı açıklandı. Yeniden değerleme oranının belli olmasından sonra beklenen yüzde 123'lük zam öncesinde pasaport başvurularında artış yaşanıyor. İşte, yeni yılda yeni pasaport harç bedeli...

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  • 2023 pasaport harç bedeli ne kadar? Yeni yılda pasaport harç fiyatı ne kadar?

    YENİDEN DEĞERLEME ORANI HESAPLANDI

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alınarak, tüketici fiyatlarında yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 122,93 artış yapıldı.

     
  • 2023 pasaport harç bedeli ne kadar? Yeni yılda pasaport harç fiyatı ne kadar?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına teşkil Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

    Vergi ve harçlarla ilgili kanunlarına, her yıl vergi, harç ve ceza tutarlarının yeniden değerleme oranı kadar artması öngürlüyor.

     
  • 2023 pasaport harç bedeli ne kadar? Yeni yılda pasaport harç fiyatı ne kadar?

    2023 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

    Yılbaşında itibaren pasaportlara yüzde 123'luk zam gelecek. 2023 yılı ile birlikte;

    6 ayalık pasaport harcı 309 liradan 689 TL'ye

    1 yıl pasaport harcı 1083,12 TL

    2 yıl pasaport harcı 1646,11 TL 

     
  • 2023 pasaport harç bedeli ne kadar? Yeni yılda pasaport harç fiyatı ne kadar?

    3 yıl pasaport harcı 2338,53 TL 

    4 yıl ve üstü pasaport harcı  3295 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

     

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