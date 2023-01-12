Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimi paylaşmasının ardından Ramazan ayı başlangıç tarihi de belli oldu. Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar oruçların biteceği ve bayramın başlayacağı tarihi merak edilip araştırmaya başladı. Peki, "2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?" İşte 2023 Ramazan ayı başlangıcı...