Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

'11 ayın sultanı' Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet 2023 yılı dini günler takvimini yayınlamasının ardından, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri de netlik kazandı. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı oruç, dua, tefekkür ve topluluk ayı olarak icra edilmektedir. İşte 2023 Ramazan ayının başlayıp ve sona ereceği tarih...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimi paylaşmasının ardından Ramazan ayı başlangıç tarihi de belli oldu. Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar oruçların biteceği ve bayramın başlayacağı tarihi merak edilip araştırmaya başladı. Peki, "2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?" İşte 2023 Ramazan ayı başlangıcı...
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet’in takvimine göre 2023 yılı Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

     

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

     

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

     

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

     

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

     

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.