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2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alım tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplamda 85 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti. Sağlık Bakanlığı aralık ayında 42 bin 500 personel alımı yaparken, 2023 yılı içinde 42 bin 500 kişi daha alım yapması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri, kontenjan ve branş dağılımının nasıl olacağı atama bekleyen sağlıkçılar tarafından mercek altına alındı. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihleri...

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  • 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı 42.500 kişi ile ilk personel alımları aralık ayı içerisinde gerçekleştirmişti. Sağlık Bakanlığı ikinci etap alımları için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...
  • 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi.

    15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. 

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
  • 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.
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