2023 ÖSYM takviminin belli olmasıyla beraber hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de ÖSYM ve MEB sınav gözetmen ve görevli ücretleri olmuştu. İşte, yurdumuzun dört bir yanındaki gözetmen ve görevliler için konuya ilişkin tüm bilgiler...