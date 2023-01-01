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2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

2022'nin bitmesiyle beraber birçok kanal ve platform yeni dizilerini duyurmaya başladı. 2023'te merakla beklenen diziler ne zaman çıkacak? İşte, 2023'te yayımlanacak birbirinden heyecanlı diziler...

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  • 2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

    YARATILAN

    Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Yaratılan" Mary Shelley'nin "Frankenstein" romanından uyarlandı. Başrollerinde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil gibi usta isimler yer alıyor.

     
  • 2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

    İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ

    Nejat İşler'in merakla beklenen heyecan verici dizisi İyi Adamın 10 Günü bu senenin en çok konuşulanlarından olacak gibi gözüküyor. Mehmet Eroğlu'nun Aynı adlı romanından uyarlanan diziyi Ay Yapım üstleniyor.

     
  • 2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

    TERZİ

    Çağatay Ulusoy ekranlara gerçek bir hikayeden uyarlanan Terzi ile dönecek. Netflix'in merakla beklenen dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

     
  • 2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

    ŞAHRAMAN

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı merakla beklenan Şahraman dizisi Netflix ekranlarında merakla beklenen 2023 dizilerinden birisi.

     
  • 2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

    QUEEN CHARLOTTE: A BRİDGERTON STROY

    2020'nin sonlarına doğru yayımlanan Netflix dizisi Bridgerton'nın devamı olan Kraliçe Charlotte, sekiz bölümden oluşacak. 4 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluşması bekleniyor.

     
  • 2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

    SECRET INVASION

    Secret Invasion uzun yıllardır dünyada M.I.A olan ve giderek Kaptan Marvel'dan Skrull'ların dünyasında bulaşan Nick Fury'nin hikayesini konu alıyor. Samul L. Jackson'ın başrol olduğu dizi Disney+'da yayımlanacak.

     
  • 2023'te çok konuşulacak merakla beklenen diziler!

    THE LAST OF US

    Zombi vebasından muzdarip iki insanı konu alan video oyunundan uyarlanan The Last of Us, kişilerarası ilişkilere yaptığı vurgu ile yoğun ilgi görüyor. 2023'ün merakla beklenen yapımlarından birisi olan dizi HBO'da yayımlanacak.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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