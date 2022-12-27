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Testerenin ilk kullanım yeri tıp dünyası!

Dilimize elektrikli testere olarak geçen bu aletin asıl adı “zincirli testere (chainsaw)”dir. İlk testere John Aitken ve James Jeffray adlı İskoç doktorlar tarafından 1780’li yıllarda doğumlarda kullanılmak üzere üretildi.

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  • Testerenin ilk kullanım yeri tıp dünyası! Ne için kullanıldığını duyunca "yok artık" diyeceksiniz!

    KADIN DOĞUM ALANINDA KULLANILIYORDU

    Peki, testereyi doğum sırasında nasıl kullanıyorlardı? Simfizyotomi denilen yöntem ile kadınların rahim bölgelerinden daha rahat bebek alınması sağlanıyordu.

    Ağaçları ve eşyaları kesmek için kullanılan testerenin ilk kullanım amacı simfizyotomi yöntemini kolaylaştırmaktı. 18. yüzyılda anestezinin tam olarak oluşmasından birkaç yıl öncesinde, kadın doğumları sırasında yaşanan komplikasyonlar yaşamı tehdit edecek derecedeydi.
  • Testerenin ilk kullanım yeri tıp dünyası! Ne için kullanıldığını duyunca "yok artık" diyeceksiniz!

    SEZARYEN TERCİH EDİLMİYORDU

    Hastane ortamlarının yeterli hijyene sahip olmamasından dolayı sezaryen doğum pek tercih edilmiyordu. Bu nedenle kadınlar normal doğumu daha çok tercih ediyordu. Normal doğum gerçekleştiremeyen kadınlara doktorlar alternatif yollar izledi.

    Bu yöntemlerden birisi simfizyotomi olarak geçiyordu. İlk olarak 1597’de popüler hale gelen bu yöntem neredeyse üç yüzyıldır doğumlarda kullanıldı.
  • Testerenin ilk kullanım yeri tıp dünyası! Ne için kullanıldığını duyunca "yok artık" diyeceksiniz!

    BIÇAK YERİNE TESTERE GELİŞTİRİLDİ

    Şu anda tıp doktorları tarafından suçlanan bu yöntemde, doğum sırasında bir doktor bıçak yardımı ile doğum kanalını birbirine bağlayan pubik simfizi yani kıkırdak kası ayırırdı.

    Yani bir kadının doğum sırasında simfizyotomi için pelvis bölgesi ikiye ayrılırdı. 1780’lerin ortasında ise İskoç doktorlar John Aitken ve James Jeffray, simfizyotomi yöntemi için bıçak kullanmanın zaman aldığını ve hastalar için dayanılmaz bir acı yaşattığını savundurlar.
  • Testerenin ilk kullanım yeri tıp dünyası! Ne için kullanıldığını duyunca "yok artık" diyeceksiniz!

    ANESTEZİ İLERLEYİNCE SEZARYEN AMELİYATLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

    Bunun üzerine yöntemi geliştirmek amacıyla kesim sırasında daha az hassasiyet yaratan testere cihazını tasarladırlar.

    Böylece modern motorlu testerenin öncüsü oldular. İlerleyen zamanlarda Bernhard Heine adlı ortopedist, osteotom  adında bir alet ile testereyi daha da geliştirdi.

    Anestezi de popüler hale geldikten sonra, motorlu testerenin simfizyotomi yönteminde kullanılması geniş çapta kabul edildi. Hatta diğer ameliyatlarda kullanılmaya başlandı.
  • Testerenin ilk kullanım yeri tıp dünyası! Ne için kullanıldığını duyunca "yok artık" diyeceksiniz!

    Yüzyılın başında simfizyotomi desteğini kaybetmeye başladı. Hastane hijyenlerinde yaşanan artış ve genel anestezinin gösterdiği ilerleme ile sezaryen daha güvenli hale geldi.

    San Francisco merkezli bir kayıtçı, testere ile dev sekoya ağaçlarının kesilebileceğini fak etti ve ‘sonsuz zincirli testere’ pantentini modelledi. 1905’de de patent başvurusunda bulundu.

    İlerleyen zamanlarda artık tıpta kullanılmamaya başladı.

     

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