SEZARYEN TERCİH EDİLMİYORDU

Hastane ortamlarının yeterli hijyene sahip olmamasından dolayı sezaryen doğum pek tercih edilmiyordu. Bu nedenle kadınlar normal doğumu daha çok tercih ediyordu. Normal doğum gerçekleştiremeyen kadınlara doktorlar alternatif yollar izledi.

Bu yöntemlerden birisi simfizyotomi olarak geçiyordu. İlk olarak 1597’de popüler hale gelen bu yöntem neredeyse üç yüzyıldır doğumlarda kullanıldı.