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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Analisti Oğuzhan Kaymak oldu. Başta petrol, altın, etilen ve nafta ile demir fiyatları olmak üzere emtianın masaya yatırıldığı programda bu hem fiyat gelişmeleri hem de bu durumun borsadaki emtia şirketlerine olası etkisi ele alındı. Özellikle dizel yakıt marjlarındaki artışın Tüpraş'ın karlılığa etkisi ve doğalgazdaki fiyat düşüşünün gübre fiyatları üzerindeki etkisinin tartışıldığı programda ayrıca demir çelik fiyatlarında Çin'in etkisi ve bunun da Erdemir ve Kardemir şirketlerinin karlılığa katkısı yorumlandı.

RASYOLAR NE SÖYLÜYOR?

Programda borsadaki emtia şirketlerinin başta fiyat/kazanç oranı ve firma değeri/FAVÖK olmak üzere rasyolarının neyi ifade ettiğine yönelik görüşlerini aktaran Kaymak ayrıca şirketlerin karları, satışları ve FAVÖK rakamlarını yorumladı. Kaymak 2023'te emtia endeksinde nasıl bir performans beklendiğine dair değerlendirmelerde bulunurken yatırımcının emtia şirketleri hissesi alırken hangi rasyolara bakması gerektiği yönündeki görüşünü dile getirdi.

2023 BEKLENTİLERİ NELER?

Kaymak, emtia şirketlerine yönelik 2023 beklentilerini de dile getirerek enerji, gübre ve demir çelik alanındaki muhtemel gelişmelere yönelik tahminlerini aktardı. Borsa İstanbul’da 2023 yılına başlarken yükselen trendin sürüp sürmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulunan Kaymak, global piyasalara ilişkin beklentilerini de ifade etti.