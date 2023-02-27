TOKİ ARSA KAÇ ADET?

TOKİ Arsa tüm Türkiye'de 1 milyon adet. En çok arsa satışı ise 50 bin ile İstanbul. İstanbul'u 100 bin arsa satışı ile Ankara, 35 bin ile Adana, 28 bin ile Esikşehir, 25 bin ile İzmir ve Kayseri izlemektedir.