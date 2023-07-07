Torba yasa maddeleri ve Meclis'e geleceği tarih, Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,55 olurken memur ve emeklilerin Temmuz zammı da belli oldu. Toplu sözleşme zammı ve refah payı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. Son dakika gelişmelerinin ardından gözler "Torba yasada neler var ve ne zaman çıkacak?" sorusuna çevrildi. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. İşte 2023 torba yasa maddeleri ve içeriği...

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2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.

TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?

Yeni torba yasa maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.