"2023 yılını 1 milyar dolar ciro ile kapatacağız" Boyner Grup, yıl sonu beklentisini açıkladı. Perakende sektörünün rekabetçi yapısına vurgu yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, "2023 yılında kârlılık rasyolarımız enflasyon etkisinin ötesinde büyüdü. Brüt kâr marjımız pandemi öncesi döneme göre 5,4 puan arttı. 2023 yılını 1 Milyar dolar ciro ile kapatacağız" dedi

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Türkiye’deki ekonomi yönetiminin bu enflasyonist ortamdan çıkmak için çok doğru bir programla ilerlediğini düşündüğünü belirterek, bağımsız kurumlar ve kayıt dışı ekonomi gibi alanlarda yapısal reformların da önünün mutlaka açılması gerektiğinin altını çizdi.

Kararlarını sadece Ankara’nın rotasına göre değil dünyada olan biten her yeni olaya göre şekillendirdiklerini ifade eden Boyner, “Perakende sektöründe kusursuz bir rekabet ortamı var. Biz kararlarımızı sokağa bakarak, müşterimizi dinleyerek veriyoruz. Hem kurumsal hem durumsal karar vermemizi sağlayan atak politikalarımız var” diye konuştu.

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Online alışverişte büyümenin pandemi sonrası dönemde ivme kazandığını anlatan Cem Boyner, “Boyner.com üzerinden yapılan satışlarımız yüzde 832 arttı. Online satışlarımız ise toplamda yüzde 392 arttı. Ciromuzun yüzde 25 online’dan geliyor, bu oran gittikçe artacak. Bunlar bizim sektörümüzde çok çarpıcı büyüme rakamları. Bu gelişmeler doğru yolda olduğumuzu ve işimizi çok iyi yaptığımızı bir kez daha kanıtlıyor” diye konuştu.

Boyner Büyük Mağazacılık markasıyla grubun perakende sektöründe benzeri olmayan bir yapıda müşteriye deneyim sunduğunu ifade eden Boyner, büyük bir dönüşümün tam ortasında, 15 milyonu aşan müşteri ile pazar payını arttırarak hızlı ve karlı bir şekilde büyüdüklerine dikkat çekti. Yeni Istinyepark Boyner ve 2024’te tamamlanacak yeni Boyner online hizmetlerinin bu dönüşümün yüzü olacağını belirtti.

Boyner Grup’un mali açıdan başarılı bir yıl geçirdiğinin altını çizen Cem Boyner, “Yaptığımız doğru yatırımların meyvesini topladık. Neredeyse sıfıra yakın bir borçlulukla, 1 milyar dolar ciroya gidiyoruz. Müşterilerimize online alışveriş ve offline alışverişi bir arada sunduğumuz, 90 dakikada ya da randevulu teslimat ile en yakın Boyner'den sipariş verebilen ve evde farklı bedenlerin denenerek seçilen ürünlerin ödemesinin yapılabildiği Boyner Now her ay ortalama yüzde 24 büyüyor” dedi.

"KARTSIZ TAKSİT DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Bir Boyner Grup şirketi olan Hopi, 2015’te bir sadakat uygulaması olarak hayata geçirilmişti. Cem Boyner, geçen 8 yılda ise 16 milyon kullanıcı­ya ulaşmayı başaran Hopi’deki yeniliklere de değindi. Boyner, “Hopi bir fintech şirketine dönüşüyor. Advantage Card ile senetli taksit işini kredi kartına yükleyerek perakende de bir devri başlatmıştık. Şimdi de Hopi ile kartsız taksit dönemini başlatacağız. Bu yepyeni alışveriş deneyimi ile yeni çığır açacağız, biz icat seven, yapılmayanı yapan bir grubuz” dedi.

Diğer grup şirketleriyle ilgili de bilgi veren Boyner, “Grubun 70 yıllık köklü tarihinin amiral gemisi Altınyıldız ortalama 60 milyon dolarlık ciroyla, ihracatta da büyümeye devam ediyor. Altınyıldız Classics ise erkek giyiminde Türkiye’de lider marka konumunda. 50’yi aşan mağaza sayısıyla yurt dışında da çok önemli bir ayak izine sahip. Brooks Brothers enfes koleksiyonlarla sağlam bir yere oturdu” diye konuştu.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına büyük umutlarla girdiklerini belirten Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı, ülkemizin genç kuşağına da önemli mesajlar verdi. Boyner, “Günümüzün çetin koşulları yüzünden maalesef beyin göçü giderek artıyor. Ülkemizin bu altın çocukları gelecek hayallerini hep memleket dışında bir yere kapağı atma üzerine kuruyorlar. Daha yeni başlayacağımız bir yolun en başında o kıymetlerimizi kaybediyor olmak gerçekten bende bir yara. Umutlarımızın yeşerdiği, yarınlara göğsümüzü gere gere baktığımız gün bugün oysa. Bir yüzyılı geride bırakıp, yenisine yelken açtığımız gün bugün. Buradan başta gençler olmak üzere giden herkese sesleniyorum. Cumhuriyetimizin 2.yüzyılını kurgularken siz olmadan asla olmaz. Hepimizin bu ülkenin altın çocuklarına ihtiyacı var ve Türkiye’nin altın şirketlerinde yerleri zaten hazır!” diye konuştu.