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        Haberler Gündem 2023 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

        2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alındı. Tercih yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler YKS ek tercihler tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesiyle başlaması beklenen YKS ek tercih süreci ÖSYM tarafından organize edilecek. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2023 YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 20:35
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        YKS tercih yerleştirme sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8 Ağustos tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihlerini beklemeye başlayacak. İstediği üniversiteye yerleşemeyenler ise ek tercih hakkını kullanabilecek. Peki, "2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2023 YKS ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

        YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak.

        YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

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        2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

        Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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        YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.

        Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

        Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak.

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        YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

        YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

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        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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