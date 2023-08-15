Haberler Gündem 2023 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alındı. Tercih yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler YKS ek tercihler tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesiyle başlaması beklenen YKS ek tercih süreci ÖSYM tarafından organize edilecek. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2023 YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih... Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 20:35 Güncelleme: 15.08.2023 - 20:35 facebook

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YKS tercih yerleştirme sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8 Ağustos tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihlerini beklemeye başlayacak. İstediği üniversiteye yerleşemeyenler ise ek tercih hakkını kullanabilecek. Peki, "2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2023 YKS ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak. YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.