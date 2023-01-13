2023 YKS ne zaman yapılacak?

2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.