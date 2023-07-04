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2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite sınavı YKS; TYT, AYT, YDT 3 oturum şeklinde uygulandı. ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen YKS sonuçları öncesinde tercih tarihleri araştırılmaya başlandı. YKS tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başladı. İşte 2023 YKS tercih tarihleri...

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  • 2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı üniversite sınavında, sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrilecek. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunacak. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" İşte YKS tercihlerinin başlayacağı tarih...
  • 2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercihlerin de başlaması bekleniyor. Buna göre; YKS tercihleri, sınavın açıklanacağı 20 Temmuz'dan sonra başlayacak. Konuya daie bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
  • 2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR?

    YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
  • 2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

    "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.
  • 2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
  • 2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • 2023 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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