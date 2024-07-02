ÖĞRENİM ÜCRETLERİ - KATKI PAYI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2024-2025 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak.

- Ailesi veya kendisi 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet üniversitesinde örgün öğretim programına devam eden öğrenciler ve olağanüstü hal ilan edilen illerdeki devlet üniversitesinde örgün öğretim programına devam eden öğrencilerin, ödemeleri gereken ikinci öğretim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

- 2024-2025 akademik yılında ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet üniversitesinde örgün öğrenim programlarına devam eden önlisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretini devlet karşılayacak.