Eylül ayında başlayan yeni dönem ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ders temposuna hızla uyum sağlarken ilk ara tatile giriş yaptı. 9 gün ilan edilen ara tatilin sonuna gelinmesiyle sömestr tatili tarihi de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte, sömestr tarihi...