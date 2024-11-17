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        Haberler Bilgi Yaşam 2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman, okullar ayın kaçında kapanıyor? İşte sömestr takvimi: 15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor?

        2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman? İşte sömestr takvimi

        Birçok öğrenci karnelerini alacağı yarıyıl tatilini merakla bekliyor. Kasım ayı ilk ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler 15 tatilin ne zaman yapılacağını sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre karnelerin ne zaman alınacağı belli oldu. Peki, 2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman? İşte sömestr takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:52
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        Eylül ayında başlayan yeni dönem ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ders temposuna hızla uyum sağlarken ilk ara tatile giriş yaptı. 9 gün ilan edilen ara tatilin sonuna gelinmesiyle sömestr tatili tarihi de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte, sömestr tarihi...

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        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        2025 Yılında 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlıyor. 31 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor.

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Yılın ikinci ve son ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        2024-2025 Eğitim yılı ise 20 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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        MEB TATİL TAKVİMİ

        Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

        İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

        Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

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