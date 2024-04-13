EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 12-29 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar, EKPSS sınavının gerçekleşeceği tarihi gündemine aldı. İşte 2024 EKPSS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...
EKPSS sınav tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Türkiye genelinde iki yılda bir gerçekleşen EKPSS sınavında adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplamda 60 soru sorulmaktadır. Peki, "2024 EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2024 EKPSS tarihi...
2024 EKPSS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.
EKPSS BAŞVURU SÜRECİ
Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.
2022 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir. 2022-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2024 EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir.
Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.
İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.