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        Haberler Bilgi Ekonomi 2024 Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor!

        6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

        Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan, 6 aylık enflasyon verileri için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli ve memur zammı büyük oranda netlik kazanmış olacak. İşte 2024 Haziran enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 23:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:40
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        Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamları önümüzdeki günlerde TÜİK tarafından açıklanacak. Haziran ayı enflasyon beklenti anketi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Peki, "Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte TÜİK ile 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

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        TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 9 Mayıs'ta Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

        Mayıs ayı enflasyon tahmininin sorulması üzerine Karahan, şu yanıtı verdi:

        "Enflasyonda zirveyi mayısta göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisi ve 25 metreküp altındaki ücretsiz doğal gaz kullanımının sona erecek olmasının etkisiyle, diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıstan itibaren de düşmeye başlayacak."

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        2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

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        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,75 olasılıkla yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 34,89 olasılıkla yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 21,57 olasılıkla ise yüzde 34,00-37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,42’sinin beklentilerinin yüzde 26,00-29,99 aralığında, yüzde 35,48’inin beklentilerinin yüzde 30,00-33,99 aralığında, yüzde 24,19’unun beklentilerinin yüzde 34,00-37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2024 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,93 olasılıkla yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 49,06 olasılıkla yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 23,00-26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,81‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 50,88‘inin beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 14,04‘ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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