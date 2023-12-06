Haberler Gündem 2024 KPSS ne zaman? Kamu Personel Seçme Sınavı başvurusu hangi tarihte başlıyor?

Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihi: 2024 KPSS ne zaman? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Sınav takviminin yayımlanmasının ardından Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları, KPSS lisans Alan Bilgisi, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri memur adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi KPSS ön lisans ve ortaöğretim oturumları iki yılda bir yapılırken, lisans oturumları her yıl uygulanmaktadır. İşte 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri... Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 00:30 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:30 facebook

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KPSS başvuru ve sınav tarihleri memur ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından netlik kazandı. Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından KPSS lisans, ön lisan, ortaöğretim oturumlarına katılım gösterecek adaylar, çalışmalarına hız verdi. Peki, "2024 KPSS ne zaman? Kamu Personel Seçme Sınavı başvurusu hangi tarihte başlıyor?" İşte 2024 KPSS tarihleri...

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2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN? ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre, 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.