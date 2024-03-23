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        Haberler Gündem 2024 MEB AÖL 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç sorgulama!

        2024 MEB AÖL 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç sorgulama!

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları 16-17 Mart tarihinde yapılmıştı. Üç oturum şeklinde uygulanan sınava katılım gösteren öğrenciler MEB tarafından yayınlanan takvime göre sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmaya yapmaya başladı. İşte, resmi MEB takvimine göre AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:23
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        AÖL sınavlarına giren öğrencilerin sınav sonuçlarına dair geri sayımı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları erişime açılacak. Adaylar sınavlarının sonuçlarını nereden öğreneceklerine dair araştırma yapıyor. İşte, AÖL sınav sonuçlarının açıklanma tarihine dair merak edilenler...

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        AÖL İKİNCİ DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL sonuçları 17 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını MEB Açık Öğretim Liseleri sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

        MEB AÖL SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        AÖL sınav sonuçları, MEB Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek öğrenilebilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Puan hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

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        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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