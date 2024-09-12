2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), ABD'nin New York şehrinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Katy Pery

MTV'nin internet sitesine göre, ödül töreninde Eminem, Sabrina Carpenter ve Katy Pery gibi pek çok sanatçı sahne aldı.

Sabrina Carpenter

Megan Thee Stallion'ın sunduğu ödül töreninde açılış performansını sergileyen Eminem, Houdini şarkısıyla En İyi Hip-hop ve En İyi Görsel Efektler ödülünü aldı.

12 dalda aday gösterilen Swift, beşinci kez kazandığı Yılın Klibi kategorisi de dahil olmak üzere 7 ödülle evine döndü.

Swift, şu ana kadar toplam 30 VMA ödülü kazanarak, 26 ödülü bulunan Beyonce'nin "En Çok VMA Ödüllü Solo Şarkıcı" ünvanını devraldı. Taylor Swift Şarkıcı Post Malone'un Swift ile düet yaptığı Fortnight isimli şarkı Yazın Şarkısı ödülünü alırken, şarkının klibi de Yılın Klibi ödülüne layık görüldü. Amerikalı sanatçı Katy Pery de Roar adlı şarkısını seslendirdiği performansıyla VMA Tarihinin En İkonik Performansı ödülünü kazandı. Katy Perry Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde En iyi K-Pop ödülü solo şarkıcı Lisa'ya verilirken, Seventeen Yılın Grubu"seçildi.

Lisa Birkaç türün kombinasyonu olan ve Afrika ezgileri içeren anlamındaki En İyi Afrobeat ödülü, Water şarkısıyla Tyla'ya verildi. Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı: "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı": Chappell Roan "Yılın Sanatçısı": Taylor Swift "Yılın Şarkısı": Sabrina Carpenter - "Espresso" "En İyi Koreografi": Dua Lipa- "Houdini" "En İyi Sanat Yönetmeni": Megan Thee Stallion - "BOA" REKLAM "En İyi Düzenleme": Taylor Swift ve Post Malone - "Fortnight"