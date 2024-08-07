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        Haberler Bilgi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları 7 Ağustos Programı: Paris Olimpiyatlarında hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları 7 Ağustos Programı: Olimpiyatlarda hangi Türk sporcular yarışacak?

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. 18 dalda toplam 101 sporcumuzun katıldığı Paris Olimpiyatları'nda 7 Ağustos Çarşamba günü programı belli oldu. Peki, "Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?" İşte 7 Ağustos 2024 Paris Olimpiyat Oyunları programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 01:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 01:22
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        Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürüyor. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu yarıştığı Olimpiyat Oyunları'nda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. 26 Temmuz tarihinde başlayan Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, "Olimpiyatlarda hangi Türk sporcular yarışacak?" İşte Paris Olimpiyat Oyunları 7 Ağustos Programı...

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        7 AĞUSTOS TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI

        7.08.2024 08:30 Atletizm - Maraton Yürüyüş Karma Takım FİNAL Stade de France

        7.08.2024 11:00 Atletizm - Cirit Atma - Eda Tuğsuz Seçmeler Stade de France

        7.08.2024 11:00 Atletizm - Yüksek Atlama - Alperen Acet Seçmeler Stade de France

        7.08.2024 19:30 Atletizm - 3 Adım Atlama - Necati Er Yarı Final Stade de France

        7.08.2024 19:30 Atletizm - 400m Engel - Yasmani Capello Escobar, Berke Akçam Yarı Final Stade de France

        7.08.2024 22:30 Boks - 80kg - Kaan Aykutsun Yarı Final Roland-Garros Stadium

        7.08.2024 22:30 Boks - 57kg - Esra Yıldız Kahraman FİNAL Roland-Garros Stadium

        7.08.2024 10:00 Güreş - Grekoromen 87kg - Ali Cengiz Son 16 Turu / Çeyrek Final Champ de Mars Arena

        7.08.2024 10:00 Güreş - Kadınlar 53kg - Zeynep Yetgil Son 16 Turu / Çeyrek Final Champ de Mars Arena

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        7.08.2024 19:15 Güreş - Grekoromen 87kg - Ali Cengiz Yarı Final Champ de Mars Arena

        7.08.2024 19:15 Güreş - Kadınlar 53kg - Zeynep Yetgil Yarı Final Champ de Mars Arena

        7.08.2024 20:30 Güreş - Grekoromen 77kg - Burhan Akbudak Bronz Madalya / FİNAL Champ de Mars Arena

        7.08.2024 20:30 Güreş - Kadınlar 50kg - Evin Demirhan Yavuz Bronz Madalya / FİNAL Champ de Mars Arena

        7.08.2024 10:00 Taekwondo - 49kg - Merve Dinçel Kavurat Son 16 Turu Grand Palais

        7.08.2024 15:30 Taekwondo - 49kg - Merve Dinçel Kavurat Çeyrek Final / Yarı Final Grand Palais

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        7.08.2024 20:30 Taekwondo - 49kg - Merve Dinçel Kavurat Bronz Madalya / FİNAL Grand Palais

        7.08.2024 13:00 Yelken - 470 Karma - Deniz Çınar & Lara Nalbantoğlu FİNAL Marseille Marina

        7.08.2024 13:00 Yelken - Formula Kite - Derin Atakan 13-14-15-16 Yarışlar Marseille Marina

        7.08.2024 13:00 Yelken - Nacra 17 - Alican Kaynar & Deniz Çınar FİNAL Marseille Marina

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