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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte altın madalya Japonya'nın - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Artistik cimnastikte altın madalya Japonya'nın

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın erkekler artistik cimnastik takım finalini Japonya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 23:25 Güncelleme: 29.07.2024 - 23:27
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        Artistik cimnastikte altın Japonya'nın
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik takım finallerinde 8 ülke yarıştı.

        Atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde serileri sunan ülkelerden Japonya, 259.594'lük puanla altın madalya kazandı.

        Çin 259.062 puanla gümüş, 257.793 puan alan ABD ise bronz madalya elde etti.

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