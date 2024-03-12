2024 Samsun imsakiyesi: Diyanet'e göre Samsun için iftar saatleri!
Müslümanlar için en bereketli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan bu sene de oruç ibadeti ve dualarla geçirilecek. Ramazan ayında paylaşma ruhu artacak ve iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelme şansımız olacak. Samsun için iftar saatleri Ramazan'ın gelişiyle beraber araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'e göre Samsun için iftar saatleri...
Diyanet her yıl olduğu gibi 2024 için de 81 il için imsakiyeleri yayınladı. Kuran-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı, İslam dünyasının en mübarek zamanı olan Ramazan ayı bu sene de Müslümanlar tarafından oruç ve dualar ile geçirilecek. İşte, Diyanet takvimine göre Samsun için iftar vakitleri...
2024 SAMSUN İMSAKİYESİ
12 Mart 2024 Salı: 18:45
13 Mart 2024 Çarşamba: 18:46
14 Mart 2024 Perşembe: 18:47
15 Mart 2024 Cuma: 18:48
16 Mart 2024 Cumartesi: 18:49
17 Mart 2024 Pazar: 18:50
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak 2024 – Regaib Kandili
12 Ocak 2024 – Üç ayların başlangıcı
6 Şubat 2024 – Miraç Kandili
24 Şubat 2024 – Berat Kandili
11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü
5 Nisan 2024 – Kadir Gecesi
9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi
10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı
15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi
16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı
14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili
ORUCU NASIL AÇMAK GEREKİR?
Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak iftar vakti geldiğinde Allah'a şükretmek ve niyet yenilemek önemlidir. Sonrasında hurma veya su ile oruç açılmalıdır.
Oruç açarken, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu bedenimize uzun süreli açlığın ardından fazla yüklenmemek adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Özellikle çok yağlı ya da aşırı sıcak yiyeceklerle orucu açmamaya dikkat edilmesi gerekir.