Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.250,36 %0,09
        DOLAR 30,8453 %0,38
        EURO 33,2284 %0,14
        ALTIN 1.995,21 %0,78
        FAİZ 42,78 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 23,21 %2,52
        BITCOIN 51.824,00 %0,03
        GBP/TRY 38,8614 %0,13
        EUR/USD 1,0777 %0,05
        BRENT 83,47 %0,74
        ÇEYREK ALTIN 3.262,16 %0,78
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 Şubat ayı Aile Destek ödemesi yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zamlandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu, zamlandı mı?

        Aile Destek Paketi ödeme tarihi yaklaştı! Gelir düzeyine göre değişen miktarlarda her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımları içeren programın Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Söz konusu ödemeyi alacak olan ailelerin Aile Destek Paketi'ne zam gelip gelmediği konusunda soru işaretleri bulunuyor. İşte 2024 Şubat ayı Aile Destek ödemelerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 18.02.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her ay olduğu gibi bu ay da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik aile destek paketi ödemeleri yapılacak. Bu destek programına katılabilmek için gerekli koşulları karşılayan aileler, e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruları kabul edilen aileler, onay alması durumunda bir yıl boyunca düzenli olarak ödeme almaya hak kazanacak. Başvurmak isteyen aileler özellikle "Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ödemeler ne kadar arttı?" konularını araştırıyor. Ayrıca, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        2

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği, programa hak kazanmış veya başvurmayı düşünen aileler tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Geçen ay ödemeler ayın ortasında yapılmıştı. Bu yüzden, bu ayın ödemelerinin de tahmini olarak 20 Şubat'tan sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

        3

        AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

        4

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        5

        AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        6

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor. Tüm gereklilikleri yerine getiren adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor