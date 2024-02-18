2024 Şubat ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu, zamlandı mı?
Aile Destek Paketi ödeme tarihi yaklaştı! Gelir düzeyine göre değişen miktarlarda her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımları içeren programın Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Söz konusu ödemeyi alacak olan ailelerin Aile Destek Paketi'ne zam gelip gelmediği konusunda soru işaretleri bulunuyor. İşte 2024 Şubat ayı Aile Destek ödemelerine dair detaylar...
Her ay olduğu gibi bu ay da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik aile destek paketi ödemeleri yapılacak. Bu destek programına katılabilmek için gerekli koşulları karşılayan aileler, e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruları kabul edilen aileler, onay alması durumunda bir yıl boyunca düzenli olarak ödeme almaya hak kazanacak. Başvurmak isteyen aileler özellikle "Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ödemeler ne kadar arttı?" konularını araştırıyor. Ayrıca, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği, programa hak kazanmış veya başvurmayı düşünen aileler tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Geçen ay ödemeler ayın ortasında yapılmıştı. Bu yüzden, bu ayın ödemelerinin de tahmini olarak 20 Şubat'tan sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:
450 TL ve altı - 1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850
AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!
Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:
1-2 çocuklu hanelere - 350
3 çocuklu hanelere - 450
4 çocuklu hanelere - 550
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.
Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor. Tüm gereklilikleri yerine getiren adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.