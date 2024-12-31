Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Gazze'deki nüfus değişimlerine dâir bir rapor yayımladı.

Yayımlanan rapora göre 2024 yılında Gazze nüfusu %6 oranında düştü. Gazze'de 45 bin 545 kişi yaşamını yitirirken 11 binden fazla Gazzeli ise kayboldu. Kaybolanların vücut bütünlüğünün bozulduğu ya da enkazın altında bulunduğu tahmin ediliyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun açıkladığı rakamlara göre Gazze nüfusu 2.1 milyona düştü.