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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos ödeme temettü takvimi: Bu ay kaç firma, hisse başına kaç TL temettü verecek, ödemeler ne zaman hesaba geçecek?

        2025 Ağustos ödeme temettü takvimi: Bu ay kaç firma, kaç TL temettü verecek?

        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul yatırımcılarının gündeminde temettü ödemeleri önemli bir yer tutuyor. Bu ay içinde 10 şirket, yılın belirli döneminde elde ettikleri kârlardan hissedarlarına nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Özellikle pasif gelir hedefleyen ve düzenli temettü geliriyle portföyünü güçlendirmek isteyen yatırımcılar için bu gelişmeler dikkatle takip ediliyor. İşte Ağustos ayında temettü ödemesi yapacak şirketlere dair öne çıkan bilgiler ve güncel takvim detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:12
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        1

        Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yeniden gündemde. Bu ay içerisinde 10 şirket, yılın ilk yarısında elde ettikleri kârları yatırımcılarıyla paylaşma kararı aldı. Temettü dağıtımları, özellikle uzun vadeli değer yatırımı yapanlar için önemli bir getiri unsuru olmaya devam ediyor. Peki, bu ay kaç firma kaç TL temettü veriyor? İşte, Ağustos ayı temettü ödeme takvimi...

        2

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        3

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

        4

        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        5

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

        6

        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

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