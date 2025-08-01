2025 Ağustos ödeme temettü takvimi: Bu ay kaç firma, kaç TL temettü verecek?
2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul yatırımcılarının gündeminde temettü ödemeleri önemli bir yer tutuyor. Bu ay içinde 10 şirket, yılın belirli döneminde elde ettikleri kârlardan hissedarlarına nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Özellikle pasif gelir hedefleyen ve düzenli temettü geliriyle portföyünü güçlendirmek isteyen yatırımcılar için bu gelişmeler dikkatle takip ediliyor. İşte Ağustos ayında temettü ödemesi yapacak şirketlere dair öne çıkan bilgiler ve güncel takvim detayları...
Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yeniden gündemde. Bu ay içerisinde 10 şirket, yılın ilk yarısında elde ettikleri kârları yatırımcılarıyla paylaşma kararı aldı. Temettü dağıtımları, özellikle uzun vadeli değer yatırımı yapanlar için önemli bir getiri unsuru olmaya devam ediyor. Peki, bu ay kaç firma kaç TL temettü veriyor? İşte, Ağustos ayı temettü ödeme takvimi...
2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025